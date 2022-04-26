Гороховецким районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Республики Чувашия, по...

Гороховецким районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Республики Чувашия, по вине которого ночью 21 октября 2021 года на федеральной автодороге М7 «Волга» произошло ДТП, унесшее жизни четверых пассажиров микроавтобуса, и здоровью еще одного пассажира причинен тяжкий вред, сообщает пресс-служба Гороховецкого райсуда.Напомним, 21 октября 2021г. на 326 км федеральной автомобильной дороги «М7 Волга» по направлению из Москвы в сторону Нижнего Новгорода произошло ДТП с участием микроавтобуса «VOLKSWAGEN ТRANSPORTER» и автомобиля МАЗ с прицепом. Суд пришел к выводу, что причиной данного ДТП явилось утомленное состояние водителя микроавтобуса «VOLKSWAGEN ТRANSPORTER», перевозившего девятерых пассажиров, в том числе одного сверх допустимого количества, в грузовом отсеке микроавтобуса.К моменту ДТП водитель данного транспортного средства более 30 часов находился без отдыха за его управлением, что повлекло его утомление, поставившее под угрозу жизни пассажиров, в результате он совершил наезд на автомобиль МАЗ, двигавшийся впереди него в попутном направлении, с последующим опрокидыванием микроавтобуса, в результате которого четверо пассажиров микроавтобуса погибли и здоровью одного причинен тяжкий вред.На период предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела судом в отношении водителя микроавтобуса была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.Приговором Гороховецкого районного суда Владимирской области от 25.04.2022г. водитель микроавтобуса осужден по ч. 5 ст. 246 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерь четверых лиц и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управления любыми транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.Суд не нашел оснований для его условного осуждения.Данный водитель осужден за преступление средней тяжести, за которые по общему правилу лица, осужденные впервые отбывают наказание в колониях-поселениях.Однако, учитывая тяжесть наступивших последствий, выразившихся в смерти четверых пассажиров и причинении тяжкого вреда здоровью еще одного, совершение преступления в области дорожного движения, как очередного звена в цепи множества нарушений правил дорожного движения, за которые данный водитель неоднократно привлекался к административной ответственности, а также совершение преступления в результате доведения себя до утомленного состояния, что зависит исключительно от его воли и свидетельствует о его пренебрежительном отношении к жизни и здоровью пассажиров, а также учитывая, что вышеприведенная тяжесть последствий сопряжена с размещением подсудимым одного пассажира сверх нормативного количества вне пассажирского салона, на месте, не предназначенном и не оборудованном для перевозки пассажиров, отбывание наказания водителю микроавтобуса в виде лишения свободы определено в исправительной колонии общего режима.Мера пресечения в виде заключения под стражей сохранена до вступления приговора в законную силу.Кроме того приговором суда удовлетворены иски четверых родственников погибших, в их пользу с осужденного взысканы денежные средства в размере от 900 000 рублей до 3 000 000 рублей в зависимости от заявленных ими ко взысканию сумм в качестве компенсации морального вреда, причиненного гибелью близких родственников, на общую сумму 8 800 000 рублей.Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.Фото: https://pixabay.com/ru/