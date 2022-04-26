Вячеслав Володин подчеркнул правильность начала спецоперации по денацификации Украины.

Вячеслав Володин подчеркнул правильность начала спецоперации по денацификации Украины.ФСБ России пресекло деятельность экстремистской группировки и предотвратило ее покушение на нескольких российских журналистов, в том числе Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева. Об этом 25 апреля сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры страны.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что происходящее доказывает – Украина встала на скользкий путь. В своем телеграм-канале спикер Госдумы отметил необходимость признать Незалежную террористическим государством.По словам Володина, направляя агрессию против своих граждан, Киев перешел к покушению на граждан других государств. Спикер подчеркнул, что к этому привела поддержка неонацистской идеологии."Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны", – написал Володин.Он также отметил, что случай с планировавшимся покушением на известных российских журналистов лишь в очередной раз доказывает верность решения о начале спецоперации по денацификации Украины.Ранее Володин объяснил, почему спецоперация на Украине до сих пор продолжается.