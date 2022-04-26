Сегодня Антон Макарский может похвастаться крепкой семьей, гармоничными отношениями с супругой и двумя замечательными детьми. К сожалению, счастье в личной жизни далось ему нелегко.

Сегодня Антон Макарский может похвастаться крепкой семьей, гармоничными отношениями с супругой и двумя замечательными детьми. К сожалению, счастье в личной жизни далось ему нелегко.К своим 46 годам Антон Макарский не только добился успеха в карьере, но и построил крепкую семью. Уже больше 20 лет актер счастлив в браке с супругой Викторией, которая подарила ему двоих наследников, однако пришел он к этому далеко не сразу. Свадьба со знаменитой актрисой, которую Макарский планировал еще в молодости, так и не состоялась, а от нынешней жены он не раз пытался уйти.Имя Антона Макарского прогремело на всю страну еще в начале нулевых. Сыграв капитана Феба де Шатопера в мюзикле "Нотр Дам де Пари", актер покорил публику удивительным голосом, а после выхода "Бедной Насти" и вовсе стал всеобщим любимцем. Харизматичный и талантливый Антон всегда нравился девушкам, но в личной жизни ему повезло не сразу. Первой, кого он позвал замуж, стала актриса Евгения Лютая. Макарский мечтал сделать ее своей женой, но этому не суждено было сбыться.Антон и Евгения познакомились еще студентами – яркая влюбленность быстро переросла в серьезные отношения. Молодые люди представили друг друга родителям и были полны решимости связать себя узами брака, но свадьба так и не состоялась. В один момент Лютая поняла, что они поторопились, и предложила возлюбленному расстаться. Актерам удалось сохранить дружеские отношения, а Макарский вскоре встретил другую.Кастинг мюзикла "Метро", состоявшийся в 1999 году, во многом стал для Антона Макарского судьбоносным. Там он не только получил свою первую роль, но и нашел настоящую любовь в лице яркой блондинки Виктории Морозовой. Певица тоже пришла на прослушивание и покорила актера с первого взгляда. Пусть не сразу, но девушка ответила взаимностью на ухаживания молодого человека и даже согласилась стать его женой. Тогда влюбленные еще не знали, сколько трудностей ждет их впереди.В начале совместной жизни Антон и Виктория с трудом находили общий язык и часто ссорились. Макарский, который только начинал делать успехи в актерской карьере, считал себя недостойным амбициозной певицы и трижды пытался от нее уйти. Сложный период прекратился, когда влюбленные обвенчались. Однако на место старых трудностей пришли новые.Макарские мечтали о детях с самого начала отношений, но у них не получалось стать родителями больше 10 лет. Супруги консультировались у врачей, сдавали анализы и даже делали ЭКО, после которого у Виктории начались проблемы со здоровьем. Только в 2012 году у пары родился первенец, дочка Маша, а спустя три года на свет появился Иван. Антон и Виктория убеждены, что вымолили наследников во время поездок по святым местам.