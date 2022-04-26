В Вязниковском районе утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в...

В Вязниковском районе утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, обвиняемая 13 августа 2021 года в вечерний период вместе со своим мужем и с потерпевшим, приходящимся ей свёкром, находились у себя дома и совместно употребляли спиртные напитки.Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая с целью причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему, не имея умысла на его убийство, на почве личной неприязни, возникшей ввиду аморального и непристойного поведения потерпевшего, умышленно нанесла ему клинком ножа не менее 2 ударов в живот, не менее 3 поверхностных ударов в область лица и головы, а также не менее 4 ударов по верхним конечностям. Потерпевший в силу состояния алкогольного опьянения не смог оказать сопротивление.От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в ГБУЗ «Вязниковская РБ».Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд, который будет рассматривать его по существу.За совершенное преступление подсудимой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.Фото: https://pixabay.com/ru/