На Первомай во Владимире запустят «профсоюзный троллейбус». Машина будет двигаться по маршруту №8. Праздничный ретро-троллейбус украсят плакатами и шариками, а проехаться на нем жители

На Первомай во Владимире запустят «профсоюзный троллейбус». Машина будет двигаться по маршруту №8. Праздничный ретро-троллейбус украсят плакатами и шариками, а проехаться на нем жители смогут совершенно бесплатно. Кроме того, с 10 до 11 утра прямо в салоне члены Молодежного совета проведут консультации по правовым вопросам. А вот праздничного шествия в этом году не будет –