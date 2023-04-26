27 апреля во Владимире 11 домов временно останутся без газа. Об этом информирует администрация...

27 апреля во Владимире 11 домов временно останутся без газа.Об этом информирует администрация областного центра. Будут проводиться ремонтные работы на газопроводе низкого давления.Время: с 10:00 утра до 14:00.Подачу ресурса ограничат для следующих домов:Судогодское шоссе, дома №3, 3 «А», 5, 5 «А», 7, 7 «А», 9, 9 «А», 11, 11 «А»;улица Песочная, дом №2 «А»Сообщается, что сотрудники Газпрома приносят жителям свои извинения за вынужденные неудобства.Фото: pxfuel.com