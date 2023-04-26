Уголовные дела против основателя Gulagu. Net Владимира Осечкина (признан иноагентом в РФ), Азамата Улдарова и Алексея Савичева действительно возбуждены, однако есть вопросы по статьям УК, которые им вменяются. Об этом сообщил основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

Уголовные дела против основателя Gulagu. Net Владимира Осечкина (признан иноагентом в РФ), Азамата Улдарова и Алексея Савичева действительно возбуждены, однако есть вопросы по статьям УК, которые им вменяются. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.Предприниматель ответил СМИ на вопрос, как сложилась ситуация с возбуждением уголовных дел в отношении авторов и участников скандальных видео – главы Gulagu. Net Владимира Осечкина, Азамата Улдарова и Алексея Савичева. Пригожин заявил, что опубликованные ролики дискредитируют ЧВК "Вагнер".Бизнесмен сообщил, что, согласно сведениям адвокатов "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов", правоохранительные органы определили местонахождение Савичева и Улдарова, последнего задержали.Однако основатель "оркестра" обратил особое внимание на то, какие статьи вменяются фигурантам дела."Улдарова задержали, он пришел на допрос и вел себя как дома. После чего было возбуждено уголовное дело не по 280-й статье, как должно быть, а, насколько мне известно, по 132-й, то есть 280-я — это дискредитация армии и добровольческих формирований во время боевых действий, срок здесь от пяти до десяти лет. И мы все помним, как девочку Москалеву отправляли в детдом, папу сажали за то, что она нарисовала картиночку, а эти два гражданина прямо оболгали большую группу лиц, несколько десятков тысяч человек, обвинили их в различных преступлениях, и дело по 280-й статье не возбудили, а возбудили по 132-й", — отметил Пригожин.Глава "оркестра" объяснил, что по тюремным понятиям Улдаров сделал "очень плохо", поскольку не рассказал тем, с кем общался на зоне, о содержании видео. Теперь его шантажируют соответствующими непристойными кадрами, и он, по мнению Пригожина, находится под госзащитой."Вот сегодняшний результат. Как это называется — мне трудно сказать. Вот я вам все рассказал, а вы делайте выводы сами. Какой вывод я лично сделаю. Для меня вывод очень простой: Сергей Владимирович Шнуров, песня “Полный (трындец. — Прим. ред.)", — констатировал Пригожин.Ранее в СМИ и соцсетях распространились видео, на которых бывшие заключенные из состава ЧВК "Вагнер" рассказывали о якобы имевших место преступлениях "музыкантов" во время специальной военной операции на Украине. Пригожин заявлял, что записи сделаны под влиянием шантажа со стороны иностранных спецслужб и основателя проекта Gulagu. Net Владимира Осечкина.