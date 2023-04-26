Он назначен на 5-летний срок.

Иван Грибов официально возглавил прокуратуру Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Он назначен на 5-летний срок. Коллективу его представил заместитель генпрокурора Юрий Пономарев.Ранее Иван Владимирович занимал пост прокурора Псковской области. Указом Владимира Путина он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Его предшественником был Владислав Малкин, который после возбуждения по его инициативе ряда резонансных уголовных дел скоропостижно . Официальная причина - по собственному желанию.