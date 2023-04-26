Иван Грибов, назначенный на должность прокурора Владимирской области, 26 апреля был представлен коллегам и приступил к исполнению своих обязанностей, сообщили в пресс-службе надзорного

Иван Грибов, назначенный на должность прокурора Владимирской области, 26 апреля был представлен коллегам и приступил к исполнению своих обязанностей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Напомним, главой областной прокуратуры Иван Грибов на 5-летний срок был назначен указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 17 апреля 2023 года. На этом посту он сменил Андрея Жугина, который с