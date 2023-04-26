Таблетки от аллергии могут уже не помочь.

Таблетки от аллергии могут уже не помочь.Многие считают аллергию обычным безобдным сезонным заболеванием, проявления которого нужно просто перетерпеть. Однако врачи доказали, что если аллергию пускать на самотек, она может трансформироваться в более страшное заболевание, в том числе неизлечимое.Аллерголог-иммунолог Анастасия Шугаева предупредила пациентов об опасности обычной сезонной аллергии, особенно на плесень. Как выяснилось, она может перерасти в бронхиальную астму. Именно поэтому при первом же подозрении на аллергию к плесени лучше не тянуть и сразу обратиться к медикам за помощью.Чаще всего у пациентов начинается аллергия на частицы плесневых грибов в воздухе, но появление тех же симптомов вероятно и после употребления некоторых продуктов с содержанием того же аллергена. Это в частности такие продукты как сыр с плесенью, а также некоторые сырые овощи, которые хранились во влажных помещениях, пишет .Ранее "Дни.ру" писали о том, какие продукты могут вызвать опасное ждля здоровья человека пищевое привыкание, что позже может привести к еще более тяжелым последствиям. Врач дал рекомендации, как модно постепенно снизить мх потребление.