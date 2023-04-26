Без этого продукта человек уже не может жить.

Без этого продукта человек уже не может жить.Не секрет, что некоторые виды продуктов могут вызывать у человека привыкание, а как следствие – нарушение пищевого поведения. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что наиболее опасным продуктом питания в этом отношении является пищевая соль. Она способна вызвать особый вид пищевой зависимости у человека.Выходит, что если питаться длительное время соленой пищей, вскоре человек перестанет получать удовольствие от других продуктов, и будет хотеть есть только сильно соленое, сообщает . Блюда с малым содержанием соли будут казаться человеку пресными, хотя это не так.Согласно рекомендациям диетологов, человеку желательно съедать не больше пяти граммов соли в сутки. Как правило, в России люди едят соли в два раза больше, в том числе в составе некоторых готовых блюд и полуфабрикатов.Диетолог рекомендует при возникновении зависимости постепенно стараться снижать потребление соли. Со временем тяга к соли ослабнет, и вы сможете питаться правильно без вреда для здоровья.Стоит отметить, что блюда с малым содержанием соли не обязательно должны быть пресными и невкусными. Вместо соли можно использовать пряности, травы и специи, а также сок лимона. Это так же эффективно подчеркнет вкус блюд, но не навредит здоровью.