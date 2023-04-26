Кто виноват в утечке жидких отходов в реку Колочку Владимирской области? Как стало теперь уже...

Кто виноват в утечке жидких отходов в реку Колочку Владимирской области?Как стало теперь уже официально известно - директор ЗАО «Суворовский». Об этом редакции ГТРК «Владимир» сообщила жительница и староста села Волосово - Александра Молотова.Напомним, 7-го марта текущего года на улице Заречной, возле моста, было замечено последствие слива отходов фермерскими хозяйствами в реку Колочку. Удушающий запах навоза, пена и зеленоватый оттенок воды привёл в ужас всё село. В марте этого года Александра Молотова рассказывала:- Раньше такое уже случалось у нас, когда совхоз «Стародворский» сливал свои отходы с ферм, тем самым нанося ущерб экологии водных ресурсов. На этот раз также необходимо разобраться в ситуации. У меня есть фотографии и видео, сделанные рыбаками во время обнаружения проблемы. С 7-го марта, когда мы забили тревогу, до 12 марта (текущего года) так и никто не приехал на место, где всё произошло, чтобы оценить ситуацию. Я имею ввиду - взять пробу воды. Почему? 9-го марта приезжала лишь глава администрации Толпуховского поселения, которая сказала, что река уже чистая. А как она это поняла? После её приезда я лично дошла до реки и сделала фото, на которых видно - проблема всё равно остаётся...В социальной сети Вконтакте на электронное обращение жителей 9-го марта отреагировало Правительство Владимирской области, цитируем: «Выявлен собственник, который загрязнил реку Колочку. Его вызвали в администрацию МО Толпуховское Собинского района для составления протокола. Будет привлечен к ответственности. Размер штрафа будет определен административной комиссией. Благодарим за информацию».И вот, буквально на днях (уже в апреле) пришёл официальный ответ от Муниципального образования Толпуховское на имя Александры Молотовой. Выдержка из официального письма:«… 6 марта произошла аварийная утечка жидких отходов с комплекса КРС, СПК «Стародворский», который арендует ЗАО «Суворовский», находящийся в деревне Старый Двор. Отходы попали в речку Колочка».Далее в тексте сообщается, что администрация выезжала на место. И был составлен акт об обнаружении нарушения по статье 12 пункт 1 Закона Владимирской области от 14.02.2003 №11 — ОЗ «Об административных правонарушениях» и статье 3.15.15. «Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых отходов в водные объекты и на рельеф местности...».В итоге директор ЗАО «Суворовский» (Сергей Юрьевич Трутнев) был приглашен на составление административного протокола. Свою вину он признал полностью.Александра Молотова поясняет: «Следствие ещё пока идёт. Как будут готовы результаты анализов, вынесут приговор. Это ещё не конечный результат».Пришёл официальный ответ и от Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям. Александре пояснили, что по результатам проверки действительно выявлены нарушения требований водного и земельного законодательства. Обзорные материалы были отправлены во Владимирскую водоохранную прокуратуру.Ну и ещё одно письмо с ответом пришло от Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, в котором сообщается следующее: «… Осуществлено выездное обследование акватории реки Колочка в районе села Власово Собинского района. В ходе визуального осмотра установлен факт попадания неочищенных навозосодержащих стоков в реку Колочка. Вода имеет неестественный цвет, резкий запах, при этом гибели водных биологических ресурсов не обнаружено».Управление в своём официальном ответе пояснило, что для выяснения всех обстоятельств необходимо проведение экспертизы оценки влияния на «водные биологические ресурсы» реки Колочки, а также получение протоколов испытаний отобранной воды. Лишь по итогам расследования уполномоченным должностным лицом ОСП по Владимирской области будет принято процессуальное решение:Из официального письмаА пока идёт «процесс», жители села Волосово встречают тёплую весну и ждут результат экспертизы. Они надеются, что всё же без страха будут, как и прежде, купаться, ловить рыбу, наслаждаться чистым водоёмом.«Не хотелось бы, чтобы такое снова повторилось. У нас вся жизнь крутится вокруг этой речки, понимаете?» - признаётся Александра Молотова.Кадр 2022 года. Река Колочка.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»фотографии Александры Молотовой