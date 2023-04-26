Если говорить о выездной работе депутатов Законодательного Собрания, то апрель этого года оказался насыщенным и событийным.

Если говорить о выездной работе депутатов Законодательного Собрания, то апрель этого года оказался насыщенным и событийным.В начале месяца они побывали в Гороховецком районе, а затем настал черёд Судогодского. Запланировали в депутатский день ознакомиться подробнее с промышленным потенциалом района, побывать в школе и больнице и, конечно, поговорить с жителями.Мебель на экспортДепутатские дни в районах области обязательно предусматривают посещение учреждений здравоохранения и образования. Для встречи с медиками группа во главе с вице-спикером ЗС Романом Кавиновым сразу отправилась в Судогодскую ЦРБ. В то же время зампред председателя и руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Вячеслав Картухин вместе с сенатором Ольгой Хохловой посетили одну из школ Судогды, где общались с педагогами и работниками культуры района. А вот группа, возглавляемая председателем ЗС Владимиром Киселёвым, встретилась с активными жителями района и ознакомилась с мебельным производством в посёлке Бараки.– Предприятие очень активно развивается, объёмы производства с каждым годом растут, причём растут достаточно быстро: в прошлом году на два миллиарда рублей выпустили продукции. В текущем году ещё планируют увеличить производство. Для рабочих здесь создали нормальные бытовые условия: мы посмотрели и столовую, и места отдыха. Рабочих на работу подвозят – для этого выделили специальные автобусы. Такая культура производства, конечно, ценится тружениками предприятия. Отсюда и хорошее качество продукции, – поделился впечатлениями спикер Заксобрания.На предприятии «ЛОФТ Мебель» работает 500 человек. Средняя зарплата – 45 тыс. руб. Фабрика специализируется на производстве корпусной и мягкой мебели по индивидуальным заказам в промышленных масштабах. Продукцию реализует у нас в стране, а также в Белоруссии и Казахстане (в перспективе ещё и Узбекистан). В 2022 году здесь открыли новую производственную линию с объёмом производства до 200 единиц мебели в сутки.– На территории Судогодского района уже сейчас есть предприя­тия, которые можно назвать локомотивами роста. А это, безусловно, и налогооблагаемая база для бюджета, это и исполнение социальных обязательств перед нашими жителями, и, конечно же, наше огромное пожелание, чтобы этот инвестицион­ный потенциал только рос. Для этого мы привлекаем новые предприятия и стараемся помогать уже существующим. Однако, к сожалению, остаётся проблема строительства жилья, особенно многоквартирных домов, – рассказал глава администрации Судогодского района Валерий Сафонов.Первым делом газПодробно об этой и многих других проблемах депутаты говорили на встрече с активом Судогодского района: с передовиками и руководителями предприятий и организаций, ветеранами, общественниками, руководителями КТОС, старостами деревень – словом, с представителями всех слоёв населения.Одним из первых судогодцы подняли вопрос о газификации. Например, жители деревень Степачёво, Ушаково, Костино и Быково, по их словам, уж и не надеются, что до них когда-нибудь проведут ветку с голубым топливом. В Гладышеве и Кондряеве оптимизма побольше, но очереди на газификацию «устали дожидаться». Что же касается отключений электроэнергии, то это вообще проблема всего района. Обильные зимние снегопады и сильный порывистый ветер стали уже привычными предвестниками обесточивания целых населённых пунктов не на час-два, а на сутки-двое.Жильё и лекарстваВ зале, конечно, присутствовали и депутаты муниципального уровня как максимально информированные представители избирателей своих округов. Депутат Сергей Козлов подчеркнул, что среди насущных вопросов есть как сугубо локальные, так и общие для всего Судогодского района.– Одна из основных проблем – медицина. Нехватка кадров. Но для того, чтобы привлечь кадры, нужно решать и другие проблемы, в частности жилищный вопрос. Мы сталкиваемся с тем, что не можем предоставить жильё медикам, которые едут к нам в район.Обходя свой избирательный участок, я столкнулся и с такой проблемой, что граждане не могли получить лекарства, которые они должны были получить бесплатно. К счастью, благодаря работе администрации, партии «Единая Россия» сейчас эта проблема решается. Насколько мне известно, число не получивших такие лекарства сократилось более чем в 12 раз, – прокомментировал ситуацию народный депутат Судогодского районного совета Сергей Козлов.«Спрашивайте депутатов»Обращаясь к жителям Судогодского района, пришедшим на встречу с депутатами Законодательного Собрания, спикер ЗС Владимир Киселёв напомнил, что 30 марта губернатор Александр Авдеев объявил о начале разработки комплексной программы развития Владимирской области, в которой уже активно участвуют сами жители.– Каждый человек может участвовать в разработке, а потом и в реализации этой программы. Мы рекомендуем всем жителям нашей области обращаться ксвоим депутатам Законодательного Собрания, которых избрали в округах, с тем чтобы они потом могли вместе с нами, с губернатором сформировать программу развития как в целом нашего региона, так и отдельно городов и районов нашей области, – уточнил Владимир Киселёв.Удалось стабилизироватьВладимир Киселёв прокомментировал ежегодный отчёт главы Центробанка в Государственной Думе.В своём докладе глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала акцент на состоянии финансовой системы в России и на мерах противодействия западным санкциям. В режиме ВКС доклад заслушали и руководители региональных парламентов. Своими мыслями на тему выступления поделился председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселёв.В течение минувшего года деятельность главного денежно-кре­дит­ного регулятора страны, которым и является Центральный банк РФ, претерпела заметные изменения. Связано это в первую очередь с беспрецедентными и непрекращающимися санкциями в отношении России со стороны США и их сателлитов. Однако попытки недружественных государств вызвать коллапс в экономике нашей страны успехом не увенчались.– Вы прекрасно понимаете, что могло бы произойти, если бы вдруг в один день перестали работать банки, перестали проходить платежи. Фактически произошёл бы коллапс в работе промышленности, люди перестали бы получать деньги, перестала бы функционировать торговля, и в магазинах бы не было ничего. Вот такие катастрофические последствия удалось предотвратить, – объяснил Владимир Киселёв.В своём докладе Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика в прошлом году завершила постпандемийное восстановление. ВВП по итогам года вырос на 4,7%. «Это максимум за 13 лет – с 2008 года», – уточнила глава Центробанка. При этом, конечно, нельзя сказать, что усилия коллективного Запада прошли незамеченными. В частности, они спровоцировали рост инфляции, но даже на фоне многих западных стран, которых не душат санкциями, Россия выглядит куда предпочтительнее. Важной задачей ЦБ остаётся таргетирование инфляции, то есть удержание её уровня в установленных рамках.– По итогам года инфляцию удалось стабилизировать на 12%. Конечно, это намного выше, чем в предыдущие годы, но во многих зарубежных странах инфляция сейчас ещё выше. Мы не говорим, что у нас она низкая, но в той же Турции – более 60%, в Венгрии – более 25%, в странах Балтии – в среднем около 20%. Во многих западных странах инфляция выше, чем в Российской Федерации. В текущем году за первые три месяца инфляция у нас составила порядка 3% годовых. И на сегодняшний день стоит задача в течение года удержать её в пределах 4-6%. Для сравнения: это уровень сегодняшней инфляции в США, там больше 6%, – пояснил Владимир Киселёв. Председатель Заксобрания также подчеркнул, что важнейшей задачей Центробанка остаётся стимулирование развития экономики, прежде всего промышленного производства. ЦБ сегодня располагает целой системой инструментов экономической поддержки, часть из которых ещё только внедряют, а другие уже давно испытаны и хорошо себя зарекомендовали. Речь, в частности, идёт о низких процентных ставках и так называемых «длинных» кредитах. Кстати, в кредитование отечественной промышленности планируется дополнительно вложить около 10 трлн руб. Не теряют актуальности ипотечные кредиты, работа над совершенствованием платёжных систем и внедрение цифрового рубля – с принципом его работы хорошо знакомы пользователи системы быстрых платежей, которые могут переводить деньги из одного банка в другой без комиссии. Как и наличные, цифровой рубль можно использовать и без подключения к интернету.