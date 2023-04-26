Мэрия заказала новый проект благоустройства садов у ДДюТ. Судя по информации на портале Госзакупок. За проектную работу администрация города заплатит подрядчику 9 миллионов рублей.

Мэрия заказала новый проект благоустройства садов у ДДюТ. Судя по информации на портале Госзакупок. За проектную работу администрация города заплатит подрядчику 9 миллионов рублей. Организации предстоит провести различные геологические и экологические исследования. По плану в парке должны обустроить прогулочные зоны, освещение и лавочки. Особые изменения касаются прудов – один из водоемов собираются засыпать, на его