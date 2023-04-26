В обеспечении безопасности задействуют полицию, представителей казачества, народных дружин и добровольцев.

На майские праздники во Владимирской области усилят меры безопасности. Об этом стало известно по итогам заседания антитеррористической комиссии.Власти обсудили вопросы повышения уровня антитеррористической защищённости объектов и мест массового скопления людей. На особом контроле силовиков - мемориальные комплексы, воинские захоронения и площадки для проведения мероприятий.В регионе будет усилено патрулирование общественных пространств, проведены проверки торговых центров, рынков, ярмарок и складов, приняты меры для недопущения несанкционированного въезда транспорта и неконтролируемого прохода людей в места праздничных мероприятий, в том числе с использованием заграждений, турникетов, большегрузов, стационарных и ручных металлодетекторов.В обеспечении безопасности задействуют полицию, представителей казачества, народных дружин и добровольцев.