Международный чемпионат по информационной безопасности пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума – 2023. Организаторами онлайн-соревнований выступят

Международный чемпионат по информационной безопасности пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума – 2023. Организаторами онлайн-соревнований выступят Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком». Соревнования пройдут на базе платформы Национального киберполигона, созданием которой занимается «РТК-Солар». Участники отработают международное взаимодействие при отражении нескольких волн атак государственного масштаба. К участию в соревновании приглашены