В Музейно-выставочном зале им. М. М. Сперанского в с. Черкутино Собинского района впервые прошли бесплатные юридические консультации.

В Музейно-выставочном зале им. М. М. Сперанского в с. Черкутино Собинского района впервые прошли бесплатные юридические консультации.Их организовали Владимирский филиал РАНХиГС и региональное отделение Ассоциации юристов России (АЮР). Любой желающий мог получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь. И жители такой возможностью воспользовались.Музей известнейшего государственного деятеля России, реформатора и составителя полного свода законов Российской империи Михаила Сперанского открыли на его родине недавно – четыре года назад. Его разместили в здании бывшей церковно-приходской школы. Его организаторам удалось создать здесь очень атмосферное место. В этом огромная заслуга Инны Щегорцевой, идейного вдохновителя и заведующей музеем, и всей её команды. С одной стороны, это музей, где есть витрины с экспонатами, у каждого из которых своя история. Но в то же время здесь создали уникальную площадку для реализации актуальных проектов. Так было и в этот раз.Эффективный тандемИнформация о дне приёма быстро разошлась среди местных жителей. Поэтому недостатка в посетителях не было. Вместе с преподавателями-юристами Владимирского филиала Президентской академии на приёме были и студенты-старшекурсники вуза, а также члены Совета молодых юристов АЮР. В таком тандеме проходят все приёмы, организуемые региональным отделением АЮР.Жители воспользовались представленной возможностью и пришли на приём, подготовив сразу несколько вопросов.Юридический ликбезСергей Михайлович, житель села Черкутино, помимо сугубо личного вопроса, интересовался вопросами, касающимися благоустройства села и его улиц:– За последние годы Черкутино преобразилось, и это очень здорово, что центр нашего исторического села так привлекателен сейчас. Но ещё есть к чему стремиться, у нас ещё есть улицы, нуждающиеся в хорошем ремонте. Проконсультировался, как быстрее можно решить эту проблему. Очень доволен ответом: всё толково, вразумительно рассказали, как реально добиться решения проблемы, как более грамотно решить этот вопрос. Теперь будем готовить обращения и действовать. Нам на селе нужны такие приёмы, такая помощь необходима.С земляком соглашается Любовь Сергеевна. Она также пришла к юристам с несколькими вопросами. Ей важно было решить проблемы регистрации, строительства, земельные вопросы и т. п. Ушла, получив исчерпывающие ответы.– Очень обстоятельно ответил юрист на все мои вопросы, – говорит она. – Впечатления очень положительные! Если оценивать по пятибалльной системе уровень консультации, то с лёгким сердцем поставлю самую высокую отметку. Что юрист не готов был ответить сразу, пообещал дать ответ позже. Обменялись контактами. Такое общение очень нужно. Ведь мы выросли в государстве, где многих сегодняшних проблем не было, не было и такой потребности в правовом ликбезе, в юридической подкованности. А сейчас без знаний в этой сфере сложно справляться. Обязательно надо консультироваться со специалистами, особенно в юридической сфере, чтобы изначально грамотно подойти к теме и избежать серьёзных проблем потом. Конечно, наши власти нам тоже помогают, но и самим нам надо быть юридически подкованными.Помогли сотням земляковНынешний приём стал первым в музее Михаила Сперанского. Однако это только один из проектов, который стал возможен благодаря поддержке председателя Совета Владимирского регионального отделения АЮР, директора Владимирского филиала РАНХиГС,заместителя председателя Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслава Картухина. Вуз тесно сотрудничает с региональным отделением АЮР, с Советом молодых юристов. Сергей Гущин, начальник отдела правовой и кадровой работы Владимирского филиала РАНХиГС, член АЮР, – один из постоянных участников бесплатных юридических консультаций, которые проводит Президентская академия совместно с членами Ассоциации юристов. О нём и его коллегах участники приёма отзываются с большой теплотой. Юристы помогли и помогают сотням владимирцев, которые попали в трудную ситуацию. К примеру, сам Сергей Владимирович не так давно помог жительнице областного центра получить денежную компенсацию за полученную в ДТП травму. И подобных примеров немало.– Силами Владимирского филиа­ла РАНХиГС и регионального отделения АЮР регулярно оказывается бесплатная юридическая помощь жителям нашего региона, – говорит он. – Четыре раза в год проходят дни бесплатной юридической помощи. Их в том числе проводят адвокаты, нотариусы в своих приёмных и в образовательных учреждениях. Двери открыты для всех. На базе Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ многие годы функционирует студенческий консультативный центр оказания бесплатной юридической помощи (Юридическая клиника). Студенты третьего-четвёртого курсов факультета права совместно с преподавателями активно оказывают жителям нашей области бесплатные устные юридические консультации практически еженедельно. В основном за помощью обращаются представители старшего поколения. Самые частые обращения –вопросы о земельном, пенсионном, жилищном, семейном законодатель­стве, проблемы здравоохранения, защита прав потребителей. Если не можем сразу дать ответ человеку, то готовим его дополнительно. В любом случае мы поддерживаем обратную связь и помогаем нашим гражданам на всех этапах решить проблему.Новое развитиеВ приёме в музее М. М. Сперанского вместе с Сергеем Гущиным участвовали преподаватели РАНХиГС Елена Лачина, Галина Павлова. Каждый из них – востребованный профессионал своего дела, но при этом они находят время и возможность безвозмездно помочь людям. И весьма символично, что на родине великого государственника Михаила Сперанского проект бесплатной юридической помощи получил новое развитие. Как говорят сотрудники музея, все обратившиеся жители села получили исчерпывающую информацию и остались весьма довольны, а юристы были рады побывать в Черкутине.Реклама.