Наталья Власова получила тяжелые осложнения на сердце.

Наталья Власова получила тяжелые осложнения на сердце.Российская певица и звезда 90-х Наталья Власова попала в больницу несколько назад, где врачи сразу же сделали ей операцию на сердце. На выходных певице стало плохо, но она не стала обращаться сразу к врачу. Когда вызвали медиков, время было уже упущено.После госпитализации арчи немедленно потребовали ввести 44-летнюю Власову в искусственную кому, но мать певицы была против. Спустя время это все равно пришлось сделать. По данным СМИ, Наталью Власову прооперировали, ей сделали коронарное шунтирование. Во время операции у нее остановилось сердце, потом его снова запустили."У нее давно были проблемы с сердцем, поставили диагноз "ишемия". Близких к ней не пускают", – отметил источник Starhit.После операции Наталью Власову перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. У нее отек легких, сама дышать она не может. При этом по данным источников, самочувствие артистки постоянно ухудшается. Из-за временной остановки сердца у певицы резко упало давление и отказали почки.Директор Натальи Власовой Андрей Карпов в беседе с РЕН-ТВ заявил, что ситуация "совершенно нехорошая", и ждать хороших новостей, к сожалению, не приходится.