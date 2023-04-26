По итогам 2023 г. объем розничного кредитования в России вырастет на 17% и по портфелю достигнет 33,5 трлн рублей (с учетом секьюритизации).

По итогам 2023 г. объем розничного кредитования в России вырастет на 17% и по портфелю достигнет 33,5 трлн рублей (с учетом секьюритизации). Преимущественную долю в нем будет занимать ипотека. ВТБ планирует поддержать рост рынка сопоставимыми результатами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента – председателя правления банка Анатолий Печатников.«В этом году наблюдается устойчивое восстановление потребительской активности на розничном рынке. По итогам первого квартала общерыночные продажи розничных кредитов на 19% превысили уровень прошлого года и на 8% – рекордный 2021 год. Мы пересмотрели наш прогноз и считаем, что стабильная экономическая ситуация обеспечит более активный рост розничного кредитования в России. Общий кредитный портфель по итогам года достигнет рекордных 33,5 трлн рублей, увеличившись на 17%. Со своей стороны, мы поддержим движение к рекордному уровню, и уже в первом полугодии планируем увеличить продажи в полтора раза», – заявил Анатолий Печатников.По итогам первого квартала объемы выдачи розничных кредитов банка превысили показатели за аналогичный период прошлого года.Самый активный рост показало автокредитование – объем выдач увеличился в полтора раза .Спрос на кредиты наличными с начала года по объему вырос на 42% по сравнению с первым кварталом 2022 г.По оценке Анатолия Печатникова, в апреле продажи розничных кредитов банка превысят 200 млрд рублей, что кратно выше прошлогоднего апреля. «За год рынок кредитования в России значительно укрепился, и если 2022 год был временем адаптации к новым условиям, то уже в этом году мы надеемся на его восстановление. В апреле темпы продаж показывают положительную динамику, в объеме выдач доминирующую роль занимают потребкредиты и ипотека», – добавил Анатолий Печатников.