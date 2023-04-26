Ковровский городской суд признал трех местных жителей виновными в похищении женщины из бара, но приговорил их к условным срокам от 1 до 1,5 лет. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по

Ковровский городской суд признал трех местных жителей виновными в похищении женщины из бара, но приговорил их к условным срокам от 1 до 1,5 лет. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. Суд установил, что ночью 13 марта 2022 года один из мужчин поругался с девушкой в соцсетях. Поссорившись с подругой, он задумал