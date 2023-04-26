Правоохранительным органам Владимирской области передали антидроновые ружья. В торжественной...

Правоохранительным органам Владимирской области передали антидроновые ружья.В торжественной церемонии принял участие губернатор Александр Авдеев.- Спасибо большое. Нам ружья очень нужны, особенно для фронта.Десять антидронов российского производства приобрели за два с половиной миллиона рублей, выделенных из резервного фонда Правительства области. Оружие подавляет радиосигнал на дальности до трёх километров, работает непрерывно в течение 6 часов. "Пусть они служат для подготовки защитников Отечества и победы нашей страны в спецоперации"- заявил глава региона.