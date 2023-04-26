Председатель Законодательного собрания рассказал о возможностях решения насущных медицинских проблем в регионе. На днях Владимир Киселев присоединился к апрельской сессии Совета

Председатель Законодательного собрания рассказал о возможностях решения насущных медицинских проблем в регионе. На днях Владимир Киселев присоединился к апрельской сессии Совета законодателей России. Обсуждались самые злободневные проблемы. Как отметил спикер облпарламента, вопросов много, но они решаются. Главный из них нехватка медицинских кадров. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области У нас во Владимирской области не хватает более