Приступил к работе новый прокурор Владимирской области Иван Грибов. Мы уже сообщали, что Указом...

Приступил к работе новый прокурор Владимирской области Иван Грибов.Мы уже сообщали, что Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2023 года государственный советник юстиции 3 класса Иван Владимирович Грибов назначен на должность прокурора Владимирской области на 5-летний срок.Коллективу прокуратуры нового прокурора региона по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова представил его заместитель Юрий Александрович Пономарев в ходе рабочего визита во Владимир, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Напомним, что ранее Иван Владимирович проходил службу в должности прокурора Псковской области. За добросовестную службу неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 30.12.2022 № 980 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Фото пресс-служба облпрокуратуры.