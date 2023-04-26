Прокуратура Владимирской области добивается обеспечения земельных участков инфраструктурой,...

Прокуратура Владимирской области добивается обеспечения земельных участков инфраструктурой, выделенных многодетным семьям.Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку в сфере жилищного законодательства, а именно в обеспечении многодетных семей земельными участками для строительства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что земельные участки, расположенные в Кольчугино предоставлены десяти многодетным семьям. Но данные участки не обеспечены инженерной (газо-, водоснабжением) и транспортной (подъездами к земельным участкам) инфраструктурой. Все это затрудняет процесс строительства и дальнейшее в нём проживание.При этом семьи, являясь собственниками земельных участков, производят оплату земельного налога, несут расходы по их содержанию, но использовать для строительства жилого дома фактически не имеют возможности.Прокурором в Кольчугинский городской суд направлены исковые заявления с требованиями обязать органы местного самоуправления организовать инженерную и транспортную инфраструктуру на земельных участках выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.Иски прокурора находятся в стадии рассмотрения.Фото pxfuel.com