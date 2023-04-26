Движение на участке со 102 по 104 километр трассы М-7 «Волга» ограничено с апреля по июнь 2023 года. Для автомобилистов действует ограничение скорости до 40 километров в час. На участках ремонта

Движение на участке со 102 по 104 километр трассы М-7 «Волга» ограничено с апреля по июнь 2023 года. Для автомобилистов действует ограничение скорости до 40 километров в час. На участках ремонта двигаться можно только по одной полосе в каждую сторону. Это уже вызывает недовольство водителей. Напомним, ремонт участка начался в июле прошлого года. В августе