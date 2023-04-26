Смотрите Вести в 21.05: Во Владимире вспоминают ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. ЗУБРы...

Смотрите "Вести" в 21.05: Во Владимире вспоминают ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.ЗУБРы спешат на помощь.В Петушинском районе - первые заблудившиеся грибники. Как работает поисковый отряд "Зубр"?На домашнем обучении.Владимирский медфакультет готовится к приёму абитуриентов. Какова программа обучения?Эхо Чернобыля.И день ликвидатора. Сегодня - тридцать седьмая годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.