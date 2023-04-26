Смотрите Вести в 21.05: Во Владимире вспоминают ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
ЗУБРы...
Смотрите "Вести" в 21.05: Во Владимире вспоминают ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
ЗУБРы спешат на помощь.
В Петушинском районе - первые заблудившиеся грибники. Как работает поисковый отряд "Зубр"?
На домашнем обучении.
Владимирский медфакультет готовится к приёму абитуриентов. Какова программа обучения?
Эхо Чернобыля.
И день ликвидатора. Сегодня - тридцать седьмая годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.