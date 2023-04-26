Солнце выглянет из-за туч: во Владимирской области до +21 градуса днем. По прогнозам синоптиков,...

Солнце выглянет из-за туч: во Владимирской области до +21 градуса днем.По прогнозам синоптиков, 27 апреля погода во Владимирской области будет пасмурной, местами кратковременный дождь.Температура воздуха днем - до +21°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.Ветер западный, 3м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 741 до 746 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды27 апреля почитается память святого Мартина исповедника, папы Римского. В народе святого Мартына называли Лисогоном, также этот день получил название "Вороний праздник". В это время лисицы переселяются из старых нор в новые: «На Мартына на лисиц нападает курячья слепота». Наши предки заметили, что если тепло 27 апреля - в первых числах мая надолго похолодает. С этого времени начинаются грозы. Прилетают стрижи и касатки.Фото pxfuel.com