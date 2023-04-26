У поисково-спасательных отрядов Владимирской области начался горячий сезон.
Чтобы понаблюдать...
У поисково-спасательных отрядов Владимирской области начался "горячий сезон".
Чтобы понаблюдать за тем, как работает петушинский отряд "ЗУБР", нашей съемочной группе пришлось самой потеряться и найтись. О жизнеспасающем призвании, Любовь Клюквина.
Учителя, заводчане, МЧС-ники... - в отряде "ЗУБР" 15-ть добровольцев разных профессий. Их задача - успеть помочь другим. Отряд создавали в 2019-м году. Один из основателей - Алена (медик, юрист, пожарный). Добровольчество - часть её жизни. Говорит, в этом году "сезон пропаж" уже начался. Дневная жара обманчива. На днях искали очередного "тихого охотника"- 75-летнего дедушку.
Алёна Комиссарова, руководитель информационного направления поисково-спасательного отряда "ЗУБР":
- Попал в болото, было темно, температура была ниже +5. Собрали команду, выехали. Но, к сожалению, первую помощь мы оказали сразу, но своими силами дедушка выйти не смог. Мы его эвакуировали на носилках.
Из-за близости с Московской областью в выходные население района увеличивается в 5 раз. В городе "блуждают", как правило, пожилые и несовершеннолетние. Дачники пропадают в походах за грибами/ягодами, на рыбалке и охоте. Максим, руководитель направления "Лес на связи", как опытный грибник, не понаслышке знает, как тяжело выжить одному в лесу.
Максим Трофимов, руководитель направления "Лес на связи":
- "ЗУБР", потому что это большое и доброе животное, которое в критические моменты может показать свою силу. Направление "Лес на связи" занимается помощью людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию в лесу и имеют возможность связаться. Сначала идет связь с "ЕДДС", а "ЕДДС" уже связывается, в основном, со мной. При помощь приложений, которые могут быть установлены у человека, потерявшегося в лесу, в телефоне, я определяю координаты.
Cамые опасные враги в лесу - холод и паника, рассказывает волонтер на практических уроках с детьми. В этом году "зубры" выиграли грант в 750 тысяч рублей - на обучение новых добровольцев. Масштабные теоретические и практические курсы пройдут в конце мая - начале июня.
Максим Трофимов, руководитель направления "Лес на связи":
- Если в лесу разрядился телефон - это тоже самое, что вы потерялись без телефона. Соответственно, мы занимаем позицию выше водоемов и готовимся к ночлегу. А дальше ждать. Искать будут в любом случае - это раз. Сохранять силы, сохранять тепло и сохранять свое здоровье. Не паниковать.
Команда "ЗУБР" ежегодно находит около сотни заблудившихся. В прошлом году было 94 взрослых и 20 детей. Пять человек погибли.
- Эффективность работы отряда "ЗУБР" восхищает. Сегодня мы убедимся в их профессионализме на собственном опыте. Мне предстоит и "потеряться", и найтись. Для этого им понадобится всего одна личная вещь.
"Занюшка" - так называется вещь, хранящая запах пропавшего человека, рассказывает кинолог Татьяна Соколова. Обычно это ткань карманов, стельки или зубная щетка. Татьяна (геофизик и редактор газеты) - человек, который не может жить без собак, специально прошла обучение у ведущего в России кинолога, чтобы помогать "зубрам". Её напарники, черный русский терьер Мила и цвергшнауцер Одиссея, выручают тогда, когда неизвестна точка захода человека в лес. Татьяна не может пройти 20 километров в день, как другие "зубры", но может облегчИть их поиск, указав направление, куда пошел человек.
- Поиски начались, так что ждем, ждем отряд.
Для собак это игра с острыми ощущениями и Джекпотом, говорит кинолог. Они знают, что приехали работать. Следовая собака может учуять запах человека, даже если он прошёл здесь два дня назад.
- Привет! Привет! Ты нашла меня! Это самый милый поисковик, самый милый "зубренок".
Татьяна Соколова, кинолог добровольческого поискового отряда "ЗУБР":
- Мы оставляем комплексный такой запах от человека, т.е это дыхание - это то, что называется "горячий след". Выделения пока жировые, частички одежды, кожи. Вот это все, волосинки - все, что угодно. Это похоже, если та, например, идешь с баллончиком-пульверизатором и вокруг себя пшикаешь.//Тобой будет пахнуть вообще до тех пор, пока вот эти биологические частицы не разложатся, как кусок мяса полностью.
А что чувствуют сами "зубры", помимо гордости за свой отряд, когда находят человека? Разными словами они говорят об одном.
Алёна Комиссарова, руководитель информационного направления поисково-спасательного отряда "ЗУБР":
- Счастье. Как и тот человек, который потерялся, когда его нашли, когда у него в глазах стоят слезы радости. И близкие, когда подходят и благодарят тебя, здесь можно чувствовать только счастье. Считаю себя абсолютно счастливым человеком в эти моменты.
Любовь Клюквина, Илья Хлудов