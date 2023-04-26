У поисково-спасательных отрядов Владимирской области начался горячий сезон. Чтобы понаблюдать...

У поисково-спасательных отрядов Владимирской области начался "горячий сезон".Чтобы понаблюдать за тем, как работает петушинский отряд "ЗУБР", нашей съемочной группе пришлось самой потеряться и найтись. О жизнеспасающем призвании, Любовь Клюквина.Учителя, заводчане, МЧС-ники... - в отряде "ЗУБР" 15-ть добровольцев разных профессий. Их задача - успеть помочь другим. Отряд создавали в 2019-м году. Один из основателей - Алена (медик, юрист, пожарный). Добровольчество - часть её жизни. Говорит, в этом году "сезон пропаж" уже начался. Дневная жара обманчива. На днях искали очередного "тихого охотника"- 75-летнего дедушку.Алёна Комиссарова, руководитель информационного направления поисково-спасательного отряда "ЗУБР":- Попал в болото, было темно, температура была ниже +5. Собрали команду, выехали. Но, к сожалению, первую помощь мы оказали сразу, но своими силами дедушка выйти не смог. Мы его эвакуировали на носилках.Из-за близости с Московской областью в выходные население района увеличивается в 5 раз. В городе "блуждают", как правило, пожилые и несовершеннолетние. Дачники пропадают в походах за грибами/ягодами, на рыбалке и охоте. Максим, руководитель направления "Лес на связи", как опытный грибник, не понаслышке знает, как тяжело выжить одному в лесу.Максим Трофимов, руководитель направления "Лес на связи":- "ЗУБР", потому что это большое и доброе животное, которое в критические моменты может показать свою силу. Направление "Лес на связи" занимается помощью людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию в лесу и имеют возможность связаться. Сначала идет связь с "ЕДДС", а "ЕДДС" уже связывается, в основном, со мной. При помощь приложений, которые могут быть установлены у человека, потерявшегося в лесу, в телефоне, я определяю координаты.Cамые опасные враги в лесу - холод и паника, рассказывает волонтер на практических уроках с детьми. В этом году "зубры" выиграли грант в 750 тысяч рублей - на обучение новых добровольцев. Масштабные теоретические и практические курсы пройдут в конце мая - начале июня.Максим Трофимов, руководитель направления "Лес на связи":- Если в лесу разрядился телефон - это тоже самое, что вы потерялись без телефона. Соответственно, мы занимаем позицию выше водоемов и готовимся к ночлегу. А дальше ждать. Искать будут в любом случае - это раз. Сохранять силы, сохранять тепло и сохранять свое здоровье. Не паниковать.Команда "ЗУБР" ежегодно находит около сотни заблудившихся. В прошлом году было 94 взрослых и 20 детей. Пять человек погибли.- Эффективность работы отряда "ЗУБР" восхищает. Сегодня мы убедимся в их профессионализме на собственном опыте. Мне предстоит и "потеряться", и найтись. Для этого им понадобится всего одна личная вещь."Занюшка" - так называется вещь, хранящая запах пропавшего человека, рассказывает кинолог Татьяна Соколова. Обычно это ткань карманов, стельки или зубная щетка. Татьяна (геофизик и редактор газеты) - человек, который не может жить без собак, специально прошла обучение у ведущего в России кинолога, чтобы помогать "зубрам". Её напарники, черный русский терьер Мила и цвергшнауцер Одиссея, выручают тогда, когда неизвестна точка захода человека в лес. Татьяна не может пройти 20 километров в день, как другие "зубры", но может облегчИть их поиск, указав направление, куда пошел человек.- Поиски начались, так что ждем, ждем отряд.Для собак это игра с острыми ощущениями и Джекпотом, говорит кинолог. Они знают, что приехали работать. Следовая собака может учуять запах человека, даже если он прошёл здесь два дня назад.- Привет! Привет! Ты нашла меня! Это самый милый поисковик, самый милый "зубренок".Татьяна Соколова, кинолог добровольческого поискового отряда "ЗУБР":- Мы оставляем комплексный такой запах от человека, т.е это дыхание - это то, что называется "горячий след". Выделения пока жировые, частички одежды, кожи. Вот это все, волосинки - все, что угодно. Это похоже, если та, например, идешь с баллончиком-пульверизатором и вокруг себя пшикаешь.//Тобой будет пахнуть вообще до тех пор, пока вот эти биологические частицы не разложатся, как кусок мяса полностью.А что чувствуют сами "зубры", помимо гордости за свой отряд, когда находят человека? Разными словами они говорят об одном.Алёна Комиссарова, руководитель информационного направления поисково-спасательного отряда "ЗУБР":- Счастье. Как и тот человек, который потерялся, когда его нашли, когда у него в глазах стоят слезы радости. И близкие, когда подходят и благодарят тебя, здесь можно чувствовать только счастье. Считаю себя абсолютно счастливым человеком в эти моменты.Любовь Клюквина, Илья Хлудов