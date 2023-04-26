Международная группа ученых идентифицировала ген в мозге, вызывающий симптомы тревоги.

Генетики Бристольского университета идентифицировали ген в мозге, ответственный за симптомы тревоги. Воздействие на ген поможет избавиться от тревожного расстройства, считают исследователи. Выводы своей работы ученые опубликовали в журнале Nature Communications.Тревожные расстройства диагностируют хотя бы раз в жизни у каждого четвертого человека – такая проблема может быть вызвана как тяжелой травмой, так и биохимическими изменениями изменениями в нейронах миндалевидного тела. Это область головного мозга, которая отвечает за формирование эмоций, в частности страха и беспокойства. Однако эффективность доступных в настоящее время препаратов низка, и более чем у половины пациентов ремиссии после лечения не достигается. По словам авторов работы, это – результат плохого понимания механизмом, лежащих в основе появления состояния тревоги.В своей работе ученые использовали мышиной модели, с помощью которых они изучали группу молекул, известных как микроРНК. Эта группа регулирует множество белков, контролирующих клеточные процессы в миндалевидном теле. Авторы обнаружили, что повышенное количество молекулы miR483-5p подавляют экспрессию гена Pgap2, который приводит к появлению тревоги. MiR-483-5p действует как тормоз, который компенсирует вызванные стрессом изменения в работе миндалевидного тела для облегчения чувства тревоги.Путь miR483-5p/Pgap2, который мы идентифицировали в этом исследовании, при активации оказывает эффекты, снижающие тревожность. Это первый шаг к открытию новых, более мощных методов лечения тревожных расстройств, – заключают авторы