СК начал проверку.
СК начал проверку.
В Москве умер актер Василий Масалитин, который снимался в сериале "Реальные пацаны", сообщает ИА REGNUM со ссылкой на свой источник. Артисту было 32 года, уточняет .
По данным "", трагедия произошла еще 13 февраля во время операции. Актер сериала "Реальные пацаны" скончался в одной из столичных медицинских учреждений.
О смерти артиста стало известно после того, как Следственный комитет России начал проверку. Как отмечает , не исключено, Василий Масалитин мог умереть по вине врачей.
Известно, что звезду сериала "Реальные пацаны" в ходе операции на ноге ввели в состояние наркоза, из которого он уже не вышел. При этом в СК РФ еще не приняли решение о возбуждении уголовного дела.