Напомним, что сначала на головы двоих учеников упала штукатурка, а потом рухнула часть потолка.

В центре Владимира отремонтируют разрушающуюся школу №1. Напомним, что сначала на головы двоих учеников , а потом По факту первого ЧП возбуждено уголовное дело.Во Владимирской мэрии ситуацию прокомментировали так: «Городское управление образования подтвердило, что в прошлом году провели инженерное обследование здания и определили первоочередные работы – обновление фасада и кровли с заменой водосточной системы. Однако просто так провести работы нельзя: здание школы №1 – памятник, поэтому необходимо разработать проектно-сметную документацию и согласовать работы с контролирующими органами».После двух ЧП выполнено обстукивание фасада, территория огорожена, внутри устранены последствия обрушения потолочной части перекрытия, доступ детей исключен.Что касается ремонта, то с одной стороны школа является памятником культурного наследия, а с другой - есть виды работ, которые не затрагивают основных несущих конструкций. Они производятся в упрощённом порядке.После подготовки проекта власти приступят к восстановительным работам. Точные сроки пока не называются.