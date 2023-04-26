В Гороховце в рамках празднования 78-ой годовщины Победы прошла военно-спортивная игра «Победа». Это аналог некогда популярной «Зарницы».

В Гороховце в рамках празднования 78-ой годовщины Победы прошла военно-спортивная игра «Победа». Это аналог некогда популярной «Зарницы».В мероприятии участвовали студенты местного колледжа и члены клубов военно-патриотического воспитания. Ребята прошли ряд испытаний. Результаты фиксировались по нормативам.«Молодые гороховчане очень серьезно отнеслись к старту игры «Победа». По итогам все отметили, что ее участники имеют хорошие первые навыки к служению в рядах российской армии», - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.