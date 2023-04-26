В апреле на базе КГТА реализуется предпринимательский марафон «Твой стартап». Основная цель марафона – это вовлечение школьников в предпринимательскую деятельность, популяризацию ..

В апреле на базе КГТА реализуется предпринимательский марафон «Твой стартап». Основная цель марафона – это вовлечение школьников в предпринимательскую деятельность, популяризацию отечественного предпринимательства и экономического образования в городе Коврове.