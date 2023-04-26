В апреле на базе КГТА реализуется предпринимательский марафон «Твой стартап». Основная цель марафона – это вовлечение школьников в предпринимательскую деятельность, популяризацию ..
<a href="https://33live.ru/novosti/26-04-2023-v-kgta-proxodit-predprinimatelskij-marafon-tvoj-startap-dlya-shkolnikov.html" target="_blank">В КГТА проходит предпринимательский марафон «Твой стартап» для школьников</a> - В апреле на базе КГТА реализуется предпринимательский марафон «Твой стартап». Основная цель марафона – это вовлечение школьников в предпринимательскую деятельность, популяризацию ..
[url=https://33live.ru/novosti/26-04-2023-v-kgta-proxodit-predprinimatelskij-marafon-tvoj-startap-dlya-shkolnikov.html]В КГТА проходит предпринимательский марафон «Твой стартап» для школьников[/url] - В апреле на базе КГТА реализуется предпринимательский марафон «Твой стартап». Основная цель марафона – это вовлечение школьников в предпринимательскую деятельность, популяризацию ..