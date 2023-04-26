В Коврове похитителям женщины вынесли несуровый приговор. Пресс-служба СУ СК России по...

В Коврове похитителям женщины вынесли несуровый приговор.Пресс-служба СУ СК России по Владимирской области сообщает, что прошлой весной (13 марта 2022 года) между одним из обвиняемых и его знакомой произошла ссора в социальных сетях. Пара обменялась претензиями и оскорблениями. Но мужчина на этом не остановился. Он решил похитить свою знакомую и видимо «проучить».Реализуя задуманное, он вместе со своими приятелями, которые не были в курсе происходящего, приехал в бар, где отдыхала женщина.Обвиняемый мужчина насильно вывел "обидчицу" на улицу, посадил на заднее сиденье автомобиля и сообщил своим знакомым о похищении. Так двое друзей стали «соучастниками» произошедшего.Мужчины привезли женщину в безлюдное место, где втроем незаконно её удерживали.Сообщается, что один из обвиняемых нанес ей не менее 3 ударов по лицу и голове.Каким-то образом (подробности не сообщаются) женщина всё же смогла вырваться и убежать. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением.В итоге свою вину мужчины признали полностью. С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 1 до 1,5 лет.Фото: pxfuel.com