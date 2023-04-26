В зависимости от роли суд назначил им от 1 до 1,5 лет.

В Коврове трое мужчин получили условные сроки за похищение женщины из бара. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.Ночью 13 марта прошлого года один из обвиняемых поссорился со знакомой в ходе переписки в интернете. Оскорблённый мужчина задумал похитить подругу. Подрядив двух товарищей, он приехал в кафе, в котором отдыхала женщина. Жертву силой вывели на улицу, посадили в машину и вывезли в безлюдное место, где незаконно удерживали. При этом один из злоумышленников избил ковровчанку.Потерпевшая смогла сбежать от похитителей и пришла в полицию. Преступников задержали. Они признали свою вину, но отделались лёгким испугом. В зависимости от роли суд назначил им от 1 до 1,5 лет условно.