Единый расчетный кассовый центр продолжает улучшать качество предоставляемых услуг. Дополнительно в городе открыта еще одна касса для оплаты квитанций за коммунальные платежи.

Единый расчетный кассовый центр продолжает улучшать качество предоставляемых услуг. Дополнительно в городе открыта еще одна касса для оплаты квитанций за коммунальные платежи. Располагается офис на улице Мира в доме №4. Данный район динамично развивается и это сделано в том числе для удобства жителей новых жилищных комплексов. Екатерина Дарьина, начальник отделения ЕРКЦ г. Владимира В данном