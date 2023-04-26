В Петушках прошло заседание Совета представительных органов муниципальных образований. Он...

В Петушках прошло заседание Совета представительных органов муниципальных образований.Он действует при Законодательном Собрании области. Какие темы обсудили? И как меняются территории?- расскажет Мария Платанюк.Власть, которая ближе всего. Так говорят о местном самоуправлении. Весеннее заседание Совета представительных органов муниципальных образований при ЗакСобрании совпало с Днём местного самоуправления. Председатель областного парламента Владимир Киселёв поблагодарил тех, кто трудится рядом с жителями глубинки. Тех, к кому в первую очередь приходят за советом и помощью. На встрече обсудили острые темы- от дорожного строительства (муниципалитетам выделена дополнительная поддержка) до медицины.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Говорили о проблемах здравоохранения. О нехватке, к сожалению, медицинских работников, о том, как нам эти вопросы решать. Проблема во многом очень серьёзная именно в районах, граничащих с Московской областью. Что греха таить- у нас заработная плата несколько ниже, чем в Московской области.Почему Совет решили провести в Петушинском районе? Территория хорошо показала себя в динамике развития. Несмотря на то, что район граничит с Подмосковьем. А значит, отток кадров неизбежен. В прошлом году Петушинский район занял первое место по эффективности экономического управления.Павел Шатохин, депутат Законодательного Собрания Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Для меня, как для депутата Закрнодательного Собрания очень важны подобные мероприятия, потому что они позволяют сохранять связь с землёй и с теми проблемами, которыми живёт район, которыми живёт территория и позволяют "услышать" тот опыт, который применяется на других территориях.Жители района "услышали" губернатора Александра Авдеева и уже активно вносят свои предложения в комплексную программу развития Владимирской области. О её старте глава региона объявил во время ежегодного отчёта перед Законодательным Собранием. Со своими инициативами люди приходят, в первую очередь, к депутатам.Елена Володина, глава Петушинского района:- Это и здравоохранение, и работа с региональным оператором, это и ремонт дорог. Представительный орган в органах местного самоуправления занимает центральное место, потому что представительный орган выражает мнение населения.Именно после обращения местных жителей в Петушках открыли этот центр спортивной борьбы. Люди просили возвести современный спортивный комплекс. В год столетия спортобщества "Динамо" председатель ЗС Владимир Киселёв напомнил: строительные работы шли непросто ( сказались годы пандемии). Однако, благодаря региональному проекту "Спорт-норма жизни" объект сдан и эффективно работает. Город Петушки уже стал домашней ареной самых крупных состязаний по борцовским дисциплинам. Мария Платанюк "Вести-Владимир". Власть, которая ближе всего. Так говорят о местном самоуправлении. Весеннее заседание Совета представительных органов муниципальных образований при ЗакСобрании совпало с Днём местного самоуправления. Председатель областного парламента Владимир Киселёв поблагодарил тех, кто трудится рядом с жителями глубинки. Тех, к кому в первую очередь приходят за советом и помощью. На встрече обсудили острые темы- от дорожного строительства (муниципалитетам выделена дополнительная поддержка) до медицины.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Говорили о проблемах здравоохранения. О нехватке, к сожалению, медицинских работников, о том, как нам эти вопросы решать. Проблема во многом очень серьёзная именно в районах, граничащих с Московской областью. Что греха таить- у нас заработная плата несколько ниже, чем в Московской области.Почему Совет решили провести в Петушинском районе? Территория хорошо показала себя в динамике развития. Несмотря на то, что район граничит с Подмосковьем. А значит, отток кадров неизбежен. В прошлом году Петушинский район занял первое место по эффективности экономического управления.Павел Шатохин, депутат Законодательного Собрания Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Для меня, как для депутата Законодательного Собрания очень важны подобные мероприятия, потому что они позволяют сохранять связь с землёй и с теми проблемами, которыми живёт район, которыми живёт территория и позволяют "услышать" тот опыт, который применяется на других территориях.Жители района "услышали" губернатора Александра Авдеева и уже активно вносят свои предложения в комплексную программу развития Владимирской области. О её старте глава региона объявил во время ежегодного отчёта перед Законодательным Собранием. Со своими инициативами люди приходят, в первую очередь, к депутатам.Елена Володина, глава Петушинского района:- Это и здравоохранение, и работа с региональным оператором, это и ремонт дорог. Представительный орган в органах местного самоуправления занимает центральное место, потому что представительный орган выражает мнение населения.Именно после обращения местных жителей в Петушках открыли этот центр спортивной борьбы. Люди просили возвести современный спортивный комплекс. В год столетия спортобщества "Динамо" председатель ЗС Владимир Киселёв напомнил: строительные работы шли непросто ( сказались годы пандемии). Однако, благодаря региональному проекту "Спорт-норма жизни" объект сдан и эффективно работает. Город Петушки уже стал домашней ареной самых крупных состязаний по борцовским дисциплинам.Мария Платанюк "Вести-Владимир".