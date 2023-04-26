Образовательное учреждение на 1100 мест появится в Больничном проезде.

Строительство школы в Покрове близко к завершению, - сообщила пресс-служба правительства Владимирской области. Образовательное учреждение на 1100 мест появится в Больничном проезде.Основная часть работ будет выполнена в ближайшие 3-4 месяца. Затем подрядчик приступит к благоустройству территории и отделке помещений. Администрация Петушинского района уточняет, что темпы строительства достаточно высокие, хотя отставание по срокам ещё есть. Объект планируют сдать до конца 2023 года.Кроме того, завершается реконструкция расположенного неподалёку бульвара «Дружбы народов». Губернатор Александр Авдеев поставил задачу рассматривать объекты как единое целое и связать их сетью пешеходных переходов и тротуаров.