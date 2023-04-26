Ранее суд обязал 38-летнего мужчину перечислять деньги на содержание сына. Однако папаша забыл о ребёнке. В результате накопился долг, который составил почти 500 тысяч рублей.

В Суздале после возбуждения уголовного дела отец погасил долги по алиментам. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Ранее суд обязал 38-летнего мужчину перечислять деньги на содержание сына. Однако папаша забыл о ребёнке. В результате накопился долг, который составил почти 500 тысяч рублей.Долгое время он скрывался от судебных приставов. Однако после принудительного привода в отделение на должника был составлен протокол. Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов. Не сработало. Горе-отец продолжил игнорировать свои родительские обязанности.Тогда сотрудники ведомства завели дело по статье 157 УК РФ. Только после этого полностью погасил задолженность.