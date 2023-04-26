Мужчина и женщина переходили дорогу в запрещенном месте.

Мужчина и женщина переходили дорогу в запрещенном месте.Поезд следовал по маршруту Новый Уренгой – Москва. В районе Тюмени машинист заметил посторонних на рельсах, но предотвратить столкновение не получилось. Об этом сообщает интернет-издание .Отмечается, что мужчина и женщина переходили рельсы в неположенном месте, за 20 метров до пешеходного перехода. На звуковые сигналы со стороны машиниста люди не отреагировали и не уступили дорогу поезду, пишет .В итоге мужчина и женщина попали под поезд. По данным , они погибли на месте.