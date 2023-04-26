Все они доставлены в больницу.

Во Владимирской области на трассе М-7 фура снесла стоявшую на перекрёстке иномарку. В результате ДТП пострадали трое человек.В черте Вязников рано утром 25 апреля 62-летний водитель грузовика «Скания» врезался в «Ниссан», который остановился на развилке на красный сигнал светофора. Пострадал 38-летний водитель легковушки и двое его пассажиров, среди которых был 5-летний ребёнок. Все они доставлены в больницу.Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция проводит проверку.