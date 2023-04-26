Ночью 26 апреля в Вязниках на трассе М-7 «Волга» грузовой автомобиль на высокой скорости врезался в легковушку, стоявшую на светофоре. В результате аварии пострадали три человека, включая

Ночью 26 апреля в Вязниках на трассе М-7 «Волга» грузовой автомобиль на высокой скорости врезался в легковушку, стоявшую на светофоре. В результате аварии пострадали три человека, включая 5-летнего ребенка, сообщили в УГИБДД по Владимирской области. По предварительной информации, на 295 км трассы М-7 «Волга» около 4:00 62-летний водитель грузовика «Скания» с полуприцепом наехал на стоящий