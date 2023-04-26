В городе Вязники полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт 10 грамм синтетических наркотиков. По данным УМВД России по Владимирской области, парня

В городе Вязники полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт 10 грамм синтетических наркотиков. По данным УМВД России по Владимирской области, парня поймал 19 апреля у дома на улице Шоссейная в поселке Первомайский. Полицейские нашли у него 20 пакетиков, обмотанных черной изолентой с порошком светлого цвета. Экспертиза показала, что внутри почти 10