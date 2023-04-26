В Вязниках задержали 24-летнего молодого человека, который занимался распространением синтетических наркотиков. По версии следствия, обвиняемый получал координаты тайников с

В Вязниках задержали 24-летнего молодого человека, который занимался распространением синтетических наркотиков. По версии следствия, обвиняемый получал координаты тайников с наркотическими веществами от “куратора”. Оптовые закладки были организованы как во Владимирской, так и в Нижегородской областях. Молодой человек забирал партию, фасовал и распространял в Вязниках. Сотрудники полиции изъяли у обвиняемого более 10 граммов синтетического наркотика. Возбуждено