Владимирцы почтили память героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции....

Владимирцы почтили память героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.Сегодня - тридцать седьмая годовщина со дня одной из самых страшных техногенных катастроф двадцатого столетия и крупнейшей в истории всей ядерной энергетики.Юрий Поликарпов, зампредседателя Владимирской областной общественной организации "Союз Чернобыль":Они уходят. Снова, сноваОпять двадцать шестое. И веснаНемало лет прошло с поры суровой,Но мы их помним всех по именам.Чернобыльцы не в зону, в пекло шли.Страну спасли, себя не сберегли.Работали на совесть, не на страх.И подвиг их останется в веках.Единого мнения, что стало причиной взрыва реактора четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, по-прежнему нет. В результате катастрофы радиоактивному загрязнению подверглась территория в двести тысяч квадратных километров. Облако накрыло несколько советских республик и стран. Но, как отметили участники сегодняшнего митинга, уроки прошлого выучили не все. В ликвидации последствий аварии принимали участие почти три тысячи владимирцев. Именно в областном центре десять лет назад был открыт первый в России мемориал героям-ликвидаторам. Мэрия проводит большую работу по поддержке "чернобыльцев" и просвещению подрастающего поколения.Роман Чуркин, ио начальника управления образования администрации г. Владимира:- Это большая трагедия в жизни страны. И сегодня каждый школьник знает об этой трагедии, потому что в школах этому уделяется большое внимание. Двадцать шестое апреля - обязательная дата, когда помнят о ликвидаторах и о тех, кто погиб в этой трагедии.