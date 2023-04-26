Во Владимире абитуриентов готовят к поступлению в открывающийся летом медвуз. Уже в этом году во...

Во Владимире абитуриентов готовят к поступлению в открывающийся летом медвуз.Уже в этом году во Владимире откроется филиал Приволжского исследовательского медицинского университета. В областной столице прошел профориентационный форум с будущими абитуриентами.Андрей Лебедев хочет стать врачом. Он, как и многие владимирские выпускники сейчас думает, в какой ВУЗ поступать. До недавнего времени все избравшие медицинские специальности были вынуждены уезжать учиться в соседние регионы. Но этим летом всё изменится - во Владимире открывается филиал Приволжского исследовательского медицинского университета.Андрей Лебедев- выпускник:- Сейчас, когда мы сидели и смотрели, я увидел, что в этом университете есть и понял какие специальности тоже и буду в итоге думать кем я хочу стать и на кого поступить.На профориентационном форуме в областной научной библиотеке перед выпускниками выступили преподаватели и студенты Приволжского университета.Егор Первезенцев декан лечебного факультета Приволжского исследовательского медицинского университета:- Мы приехали в город Владимир, мы знаем, что то количество обучающихся, которое учится уже у нас в приволжском университете, оно достаточно велико и поскольку с одной стороны количество обучающихся велико и дефицит кадров тоже велик во Владимирской области это и подтолкнуло к открытию филиала в городе Владимир.Проблема нехватки медицинских кадров очень актуальна для Владимирской области- многие студенты, после окончания ВУЗов остаются работать там, где учились. Медфакультет должен изменить ситуацию.Арсенина Юлия директор Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области:- Сейчас идут ремонтные работы в здании, которое будет предназначаться для обучения студентов уже заключены договора с базовыми медицинскими учреждениями, на территории которых, студенты, также будут получать и теоретические и практические навыки.На первых курсах студенты освоят базовые дисциплины: химию, биологию физику анатомию, гистологию. Дальше: введение в клинические специальности. Пятый и шестой курс это уже более узкие направления, такие, как урология, неврология, госпитальная хирургия и терапия. Занятия начнутся уже первого сентября.Федор Лалакин, Александр Чунаев. Вести Владимир