Во Владимире досрочно начался большой дорожный ремонт. Дорожный сезон в этом году открылся с...

Во Владимире досрочно начался большой дорожный ремонт.Дорожный сезон в этом году открылся с опережением графика из-за теплой и сухой погоды, сообщают в правительстве региона. Ранее ремонт начался на Добросельской - там уже обновляют и обустраивают тротуары. А также на улице Мира - от Почаевской до Большой Нижегородской и в Юрьевце на улице Гвардейской.В этом году в областном центре обещают привести в порядок 7 объектов, в том числе на Судогодском шоссе, автодороге "Лемешки-Оргтруд", на улице Вокзальной и на дороге "Юрьевец-Спасское".До 1 октября 2023 года в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в области отремонтируют 15 километров дорог местного назначения и 125 километров дорог муниципального назначения.