Сейчас она работает в ранге врио.

Во Владимире Елена Ткаченко сменила Василия Понкратова на посту руководителя юридического института ФСИН. Сейчас она работает в ранге врио.Елена Ткаченко родилась 18 мая 1976 года во Владимире. В 1998 году окончила педагогический университет. С 2005 года служит в ВЮИ ФСИН. Прошла путь от преподавателя до замначальника института по учебной работе. В 2017 году получила звание полковника. Имеет учёную степень кандидата психологических наук, ученое звание доцента.Причина ухода Василия Понкратова с должности не уточняется. Он отработал на этом месте 2,5 года.