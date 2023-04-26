Во Владимире ликвидируют дачный поселок из-за расширения аэродрома. Сотни владимирских дачников...

Во Владимире ликвидируют дачный поселок из-за расширения аэродрома.Сотни владимирских дачников рискуют в этом сезоне остаться не у дел. Во Владимире ликвидируют садовое некоммерческое товарищество "Полёт", расположенное вблизи аэропорта "Семязино". Это связано с планами по реконструкции аэродрома. Какие у людей варианты, выясняла Дарья Давыдова.Под крылом самолета гудит СНТ. Садоводы обсуждают приказ командира местной войсковой части. "Полет" подходит к концу. Граждан просят приготовиться к выходу.- В настоящее время принято решение по реконструкции аэродрома "Семязино". В целях обеспечения охраны объекта инфраструктуры воздушного транспорта гражданам, использующим территорию взлетно-посадочной полосы и летного поля для разведения частных огородов необходимо освободить занимаемую часть земельного участка в срок до 10 мая 2023 года.На схеме СНТ - порядка семисот участков.- Из них действует четыреста это точно.Люди здесь "приземлились" еще в восьмидесятых. Сотки под честное слово раздавал бывший арендатор - ВЗПО "Техника". Расширять аэродром планировали уже тогда.Зоя Субботина, член СНТ "Полет":- Аэропорт должен был углубиться по взлётке на триста метров. Ну, мы были с этим согласны, что у нас часть какую-то заберут. Но чтобы забрать вот так вот всё и сразу... Мы бы хотели, чтобы нам дали доработать сезон. Ведь у людей насаждения, это всё надо куда-то перенести. Сейчас чеснок вошел, лук вошел.С грустью на первые всходы смотрит Марина Георгиевна. Эти шесть грядок для пенсионерки - подспорье и отдушина.Марина Голубева, член СНТ "Полет":- Конечно, жалко вот это всё бросать. Настолько жалко... У всех надежда, что нас оставят здесь. Земля не запущена, обрабатывается. Посадили новую малину.У Игоря Панкратова в "Полете" - целая усадьба. Домик, беседка, качели для внуков. Строить здесь запрещено, но как на даче без крыши? - сетует мужчина. В СНТ некоторые вообще живут круглый год.Игорь Панкратов, член СНТ "Полет":- Нам говорят, уезжайте, убирайтесь отсюда. А может никто не будет использовать эту землю? То есть ее и сделать могут, конечно, эту взлетно-посадочную полосу, остальное все бросят.Одни упорно сеют в надежде собрать урожай, другие собирают имущество. Самые хитрые - выставили дачи на продажу. В Интернете есть несколько свежих объявлений. Вроде, "продам в заботливые руки участок в СНТ "Полет". За символические деньги. Членская книжка садовода. Дом-каркасник, заезжай и живи".Дарья Давыдова:- Кусты смородины и малины, теплицы, бочки, сараи под вывоз. При желании дачники могут продать всё, что нажито непосильным трудом. Кроме земли. Вся территория СНТ это один земельный участок с едиными кадастровым номером и адресом: Владимир, территория Аэропорт, дом 1.Денис Ломтев, начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Владимирской области:- Собственником у нас выступает Российская Федерация. То есть они зарегистрировали право и передали на праве постоянного бессрочного пользования подразделению Министерства обороны для размещения аэропорта. Основное целевое назначение участка это все-таки содержание аэропорта.В Росреестре остерегают людей от сделок купли-продажи "воздуха". И сильно сомневаются, что планы Минобороны можно хотя бы минимально скорректировать. Идею реконструкции взлетно-посадочной полосы губернатор Александр Авдеев еще в феврале обсуждал с руководством Росавиации. Глава региона тогда заявил, что область примет деятельное участие в развитии аэропорта.Дарья Давыдова. Андрей Синягин.