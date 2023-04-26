Во Владимире однопартийцы отметили день рождения Владимира Жириновского. Яркий и выдающийся...

Во Владимире однопартийцы отметили день рождения Владимира Жириновского.Яркий и выдающийся политик. Сегодня день рождения лидера и основателя ЛДПР Владимира Жириновского. К важной для партии дате региональное отделение подготовило особую фотовыставку и показ фильма. Подробнее в нашем материале.- Город Владимир... Железнодорожный вокзал. И последний вот визит, который состоялся с участием Владимира Вольфовича...Снимок у Золотых ворот. Июль 21го года. Последний рабочий визит Владимира Жириновского не только в нашу область, но и, в целом, за пределы Московского региона.Сергей Корнишов, координатор владимирского регионального отделения ЛДПР:- Владимир Вольфович Жириновский любил Владимирскую область. Он посетил ее 18 раз, был во всех крупных городах Владимирской области. Были агитационные поезда.СКЛЕЙКА. Для него это было очень символично.Город-тезка действительно был для Жириновского как родной. В день рождения своего лидера активисты регионального отделения ЛДПР организовали посвященную незаурядному политику уличную фотовыставку. С хлесткими цитатами. Как он говорил сам "в этом моя прелесть"."Когда вы говорите про рай в Европе, вы забываете, что этот рай обеспечила русская армия!"Вера Артикова ТИТР: жительница г.Владимира:- Я с ним познакомилась еще в 95 году. И вступила в партию в 96-м. Я всегда раскрывши рот смотрела на него.Так на него смотрели многие. Эпатажность и резкое слово стали частью его политического обаяния, обеспечив Жириновскому статус одного из самых популярных государственных деятелей страны. Владимира Вольфовича не стало 6 апреля 22 года. Но записи его старых выступлений неизменно набирают тысячи просмотров в интернете.Москва. 1996 год.- Бурбулис, где он? Нету в зале. Уже боится. Уже ушел. Он знал, что я сюда пришел с наручниками! Вот, что ждет его!Александр Бугаев, заместитель координатора владимирского регионального отделения ЛДПР:- Говорил он всегда честно, правдиво, замечал, когда его обманывают и старался сам никого не обманывать.Герман Сазонов, руководитель молодежной организации владимирского регионального отделения ЛДПР:- Владимир Вольфович всегда выступал за молодежь и всегда ее поддерживал. Наша партия именно акцент на этом делает. У нас даже институт мировых цивилизаций есть, куда мы приглашаем молодежь. У нас сейчас даже конкурс проводится на бесплатное обучение для студентов.В день рождения основателя ЛДПР прошел показ фильма "Жириновский. Живой" - в нем воспоминания друзей и коллег политика. В этом году Владимиру Вольфовичу исполнилось бы 77 лет.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Вести "Владимир".